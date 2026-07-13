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Новак в Първа лига взе десети нов

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Чарлс Апия

"Дунав" (Русе) привлече 20-годишния флангови футболист Чарлс Апия, съобщиха от клуба в крайдунавския град. Ганаецът е десететото ново попълнение на тима през това лято.

Ръководството на русенския тим е постигнало съгласие с досегашния клуб на футболиста - кипърския АПОЕЛ (Никозия), относно преминаването му за постоянно в редиците на "драконите".

"Апия е крило, отличаващо се със своята скорост, динамика и способност да създава числено предимство в офанзивен план", обясниха от тима.

Досега в русенския отбор са привлечени бранителят от Кипър Кириакос Антониу, защитникът Станислав Йовков, испанският нападател Алекс Валиньо, американският офанзивен футболист Джордан Сейнт-Луис, португалският централен защитник Андре Алвеш, 23-годишният вратар Пламен Пепеляшев, фланговият футболист Илкер Будинов, бившият халф на "Берое" Стефан Гаврилов и колумбийският бранител Хосе Кабаркас. "Дунав" запази и основното ядро от 13 футболисти от състава, с който си спечели промоция за Първа лига.

Чарлс Апия
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