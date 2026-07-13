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https://www.24chasa.bg/sport/article/23216011 www.24chasa.bg

"Манчестър Юнайтед" купи капитана на Белгия

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"Манчестър Юнайтед" подписа с полузащитника на "Астън Вила" и Белгия Юри Тилеманс, съобщи трансферният гуру Фабрицио Романо в социалните мрежи. "Астън Вила" се е разделил с 29-годишния футболист, тъй като планира да завърши трансфера на нападателя на "Фрайбург" и Швейцария Жоан Манзамби през следващите дни.

Манчестър Юнайтед е активирал опцията за откупуване на капитана на националния отбор на Белгия за 41 милиона евро. "Червените дяволи" също така са се споразумели за лични условия с белгиеца.

Тилеманс се присъедини към "Астън Вила" на 1 юли 2023 г. Той отбеляза два гола и направи седем асистенции в 35 мача през сезон 2025/26. Настоящият договор на полузащитника е до 30 юни 2028 г.

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