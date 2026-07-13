Професионалните клубове дадоха пари за за камери за заснемане на мачовете в Трета лига

Клубовете от Първа лига взеха решение да отделят част от полагащите им се солидарни плащания от УЕФА, за да финансират закупуването на модерни Veo камери за участниците в Трета лига, стана ясно след проведена дискусия с Българския футболен съюз.
Благодарение на тази инициатива, закупуването на оборудването вече е факт и в следващите дни предстои тяхното разпределение между всички отбори в третия ешелон на българския футбол.
Новата техника ще осигури значително по-високо качество при заснемането на срещите от Трета лига и ще даде възможност за автоматизирано видеозаснемане с професионално качество, както и за лайв излъчване на двубоите
Системата ще бъде ценен инструмент и за съдийството, предоставяйки качествени видеоматериали за анализ на спорни ситуации, оценка на съдийските решения и подпомагане на съдийската подготовка.
Същевременно клубовете ще разполагат с професионална основа за тактически анализ, индивидуална работа с футболистите и детайлно разглеждане на игровите ситуации, което ще подобри подготовката на отборите.
Veo камерите ще могат да се използват и за заснемане на тренировъчния процес, както и на срещите от детско-юношеските школи, предоставяйки още по-добри възможности за развитието и проследяването на младите футболисти.
Въпросните Veo-камери работят без оператор и разполагат с два обектива, които покриват целия футболен терен. След това софтуер на компанията сам събира записа в един стандартен футболен мач.