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https://www.24chasa.bg/sport/article/23216114 www.24chasa.bg

Национал подписа нов договор с "Ботев" (Пд)

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Симеон Петров

Централният защитник Симеон Петров подписа нов договор с "Ботев" (Пловдив), съобщиха от футболния клуб. Новият контракт на бранителя е до лятото на 2028 година.

Петров, който пристигна на "Колежа" през миналата година, до момента има 20 мача с екипа на +канарчетата" във всички турнири.

Преди да се присъедини към "жълто-черните" той е играл още за унгарския "Фехервар", полския "Шльонск" (Вроцлав) и ЦСКА 1948.

В своята кариера Симеон Петров има 12 мача за мъжкия национален отбор на България и 14 срещи за младежкия национален тим.

През миналата седмица от "Ботев" обявиха удължаването на договора и на нигерийско крило Самуел Калу до 2029 година.

Симеон Петров
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