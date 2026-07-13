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Потенциален съперник на "Левски" спечели Суперкупата на Румъния

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Ивайло Петев позира с фланелка на "Университатя". Снимка: фейсбук/Universitatea Craiova

"Университатя" (Крайова), който може да срещне българския шампион Левски във втория предварителен кръг на Шампионската лига, записа требъл в Румъния. След като тимът от Крайова вдигна шампионската титла в румънската Суперлига, както и купата на страната през пролетта, сега добави към витрината си и трофея от Суперкупата в северната ни съседка.

"Университатя" (Крайова) спечели срещу тима, който носи същото име от град Клуж. Мачът завърши при равенство 1:1 в редовното време, като за шампионите резултата откри Стивън Нсимба в 40-ата минута, а след почивката Алибек Алиев изравни в 56-ата минута.

При дузпите футболистите от Крайова ликуваха с 5:3.

Иначе румънските шампиони трябва да елиминират беларуския първенец МЛ "Витебск", за да се класират за втория предварителен кръг на Шампионската лига, където ще играят с родния Левски, ако "сините" елиминират "Борац" (Баня Лука). "Сините" стигнаха до 1:1 в първия мач като гост в Баня Лука, докато румънците спечелиха с 4:1 срещу беларусите.

Ивайло Петев позира с фланелка на "Университатя". Снимка: фейсбук/Universitatea Craiova
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