ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над 500 плувци ще участват на държавното, сред тях...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23216235 www.24chasa.bg

Изабелла Шиникова победи китайка за втори успех в Истанбул

1424
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Изабелла Шиникова Снимка: БФТенис

Тенисистката ни Изабелла Шиникова записа втора поредна победа и се класира за основната схема на турнира от сериите WTA 125 на твърда настилка в Истанбул (Турция) с награден фонд от 115 хиляди долара.

Българката, която е поставена под №4 в схемата на пресявките, победи №6 Юйцзя Хуан (Китай) с 6:4, 6:2 за 72 минути игра.

Шиникова изостана с 2:4, но със серия от четири поредни спечелени гейма обърна развоя на сета и го спечели с 6:4. Във втората част българката поведе с 2:0, допусна изравняване при 2:2, но след това доминира изцяло и с четири поредни спечелени гейма стигна до крайния успех.

На старта на квалификациите Шиникова разгроми участващата с „уайлд кард" представителка на домакините Дога Тюркмен с 6:0, 6:1.

Изабелла Шиникова Снимка: БФТенис

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Как да мислим за парите си днес - вече не е важно каква е лихвата, а къде да инвестираме (Видео)