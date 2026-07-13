Останаха само 13 съдии на световното, салвадорец на Франция - Испания

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Само 13 съдии останаха на световното за 1/2-финалите и двата финала.

От Азия това са Алиреза Фаджани (Австралия) и Адхам Махадмех (Йордания), от Африка - Джалал Джайед (Мароко), от Северна Америка и Карибите - Иван Бартон (Салвадор) и Исмаил Елфат (САЩ), от Южна Америка - Хесус Валенсуела (Венецуела) и Уилтон Сампайо (Бразилия) и от Европа - Еспен Ескас (Норвегия), Шимон Марчиняк (Полша), Маурицио Мариани (Италия), Грен Нюберг (Швеция), Жоао Пинейро (Португалия) и Славко Винчич (Словения).

Иван Бартон получи първия 1/2-финал Франция - Испания с помощници Давид Моран и Антонио Пупиро. ВАР са Грен Нюберг и Махбод Беиги (Швеция).