Хърватия обяви новия си треньор

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Славен Билич е новият треньор на хърватския национален отбор.

През миналата седмица Златко Далич, който ръководеше "шахматистите" от октомври 2017 година насам, подаде оставка.

Той изведе хърватите до сребърните медали на мондиал 2018 в Русия, до бронзовите на мондиал 2022 в Катар и до сребърните в Лигата на нациите през 2023-а. На настоящото световно Хърватия достигна до фазата на елиминациите, но загуби от Португалия на 1/16-финалите.

57-годишният Билич за последно беше треньор на саудитския "Ал Фатех", който ръководеше от 2023 до 2024 г. Той беше начело на хърватския национален отбор и от 2006 до 2012 година, като го класира на две европейски първенства (2008 и 2012).

Водил още клубове като "Бешикташ", "Уест Хем", "Уест Бромич", "Уотфорд", "Ал Итихад" и др.