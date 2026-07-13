Треньорът на Франция преди 1/2-финала: Испания е фаворит!

Треньорът на националния отбор на Франция Дидие Дешан говори за отбора на Испания, с който утре вечер "петлите" ще играят полуфинал на световното.

„Познаваме много добре отбора на Испания, те са действащият европейски шампион. Миналото лято също играхме срещу тях на полуфиналите в Лигата на нациите.

Преди началото на световното първенство и в старта на турнира ни смятаха за фаворити, но Испания е фаворитът. И това не е с цел да увеличим натиска върху тях, а заради всичко, което са постигнали, дори и да загубиха от Португалия финала на Лигата на нациите.

Това е много силен отбор с много предимства. Но това е полуфинал на световно първенство, така че нивото е изключително високо", каза Дешан.