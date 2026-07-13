ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Ивкова: Сезирах директора на Световната з...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23216864 www.24chasa.bg

Над 500 плувци ще участват на държавното, сред тях и най-добрите

940
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Диана Петкова

Над 500 състезатели от 62 клуба ще вземат участие на държавното лично отборно първенство по плуване за мъже и жени на 50-метров басейн, което ще се проведе на басейн "Диана" в София от четвъртък до неделя (16-19 юли).

На държавното първенство се очакват интересни надпревари с участието на състезатели от България, Турция, Република Северна Македония и Босна и Херцеговина. От елитните български състезатели ще стартират Петър Мицин и Диана Петкова, които са заявени на най-много дисциплини - по пет, Любомир Епитропов, Габриела Георгиева и др.

Сутрешната сесия на шампионата ще започва в 9.30 часа, като от четвъртък до събота финалите ще бъдат с начален час 18.00, а в неделя ще стартират час по-рано.

Шампионатът в София ще бъде генерална репетиция преди Европейското първенство по плуване в Париж на 31 юли- 8 август.

Диана Петкова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Как да мислим за парите си днес - вече не е важно каква е лихвата, а къде да инвестираме (Видео)