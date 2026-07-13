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Йотова ще отличи българските спортисти от световното първенство за атлети със синдром на Даун

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Илияна Йотова СНИМКА: Велислав Николов

Утре държавният глава Илияна Йотова ще отличи с Почетния плакет на президента българските спортисти от световното първенство за атлети със синдром на Даун, което беше под нейния патронаж. Церемонията ще се проведе от 11.00 часа в Гербовата зала на президентската институция, съобщават от прессекретариата на президентството. 

Близо 400 спортисти от 27 държави участваха в световното първенство за атлети със синдром на Даун. България беше представена от 20 състезатели във всички пет дисциплини – лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис и тенис на маса. Българските спортисти завоюваха 27 медала – 12 златни, 6 сребърни и 9 бронзови.

Илияна Йотова СНИМКА: Велислав Николов

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