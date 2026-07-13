ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Ивкова: Сезирах директора на Световната з...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23217013 www.24chasa.bg

Радев и делегация на "Барселона" редят приятелски мач с националния отбор

7288
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Радев и "Барселона" обсъдиха възможността за приятелски мач с националния отбор СНИМКА: МС

Идеята за организиране на приятелски мач между първия отбор на "Барселона" и националния отбор на България беше обсъдена на среща на министър-председателя Румен Радев с делегация на футболен клуб "Барселона" и техни международни партньори.

Разговорът бе организиран от германската Федерална асоциация за икономическо развитие и външна търговия. В срещата участваха още министърът на младежта и спорта Енчо Керязов и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, както и заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов.

Представителите на „Барселона" заявиха готовност за сътрудничество с България в развитието на детско-юношеския футбол чрез обмен на експертиза, добри практики и методики. Беше изразена готовност за подкрепа при изграждането на устойчив модел за откриване, развитие и подготовка на най-талантливите млади футболисти.

 Радев отбеляза, че правителството подкрепя развитието на детско-юношеския спорт и изграждането на модерна спортна инфраструктура. Премиерът посочи, че чрез спорта, образованието и активния начин на живот трябва да се създават повече възможности за младите хора.

Румен Радев отбеляза, че добрата работа на испанските футболни школи се доказва от успехите на националния отбор на Испания. Като пример той посочи достигането до полуфиналите на световното първенство, както и факта, че осем от футболистите в състава на Испания играят за "Барселона".

Министър-председателят Румен Радев получи като подарък фланелка на  "Барселона". 

Радев и "Барселона" обсъдиха възможността за приятелски мач с националния отбор СНИМКА: МС
Министър-председателят Румен Радев получи като подарък фланелка на футболен клуб "Барселона" СНИМКА: МС
Радев и "Барселона" обсъдиха възможността за приятелски мач с националния отбор СНИМКА: МС
Министър-председателят Румен Радев получи като подарък фланелка на футболен клуб "Барселона" СНИМКА: МС
Радев и "Барселона" обсъдиха възможността за приятелски мач с националния отбор СНИМКА: МС
Министър-председателят Румен Радев получи като подарък фланелка на футболен клуб "Барселона" СНИМКА: МС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Как да мислим за парите си днес - вече не е важно каква е лихвата, а къде да инвестираме (Видео)