Веласкес: "Борац" ще пробва да ни изненада

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес сподели, че очаква реваншът с „Борац" да е много различен преди факта, че ще се играе на стадион „Георги Аспарухов".

„Акрам Бурас вероятно ще бъде в групата за мача. По време на първия двубой той получи удар, вследствие на което полагаме грижи за него. Контролираме нивото на натоварване по време на тренировъчния процес и утре ще преценим дали ще започне в стартовите 11 или ще остане на пейката. В зависимост от това как се развиват нещата при него ще преценим", започна Веласкес.

„Ясно е, че това е различен мач, който играем вкъщи. Има неща, които се повтарят – все пак става въпрос за същия противник. Считам, че предвид обстоятелствата направихме добър първи мач. Там се играе трудно. В утрешния мач ще се опитаме да го проведем по добър за нас начин", каза още испанският специалист.

„Всички се готвят добре, колективът е невероятен. През миналия сезон постигнахме нещо жизнено важно за нас – да поддържаме човешките отношения в съблекалнята. Създадохме отлична работна обстановка, отношение, поведение и много добра динамика в ежедневните процеси. Много съм доволен от начина, по който работят всички", продължи Веласкес.

„Това, което казах означава, че ще направим всичко възможно да спечелим този мач. Едно е да искаш да вкараш гол, друго е да го направиш. На първо място трябва да останем скромни. Трябват ни много усилия, за да се получат нещата. Имаме уважение към съперника и знаем, че утрешната среща ще е изключително трудна. Оттук-насетне трябва да продължим по начина, по който отговорихме на противника в предния мач и да продължим да играем добре. В детайли няма да влизам. Всичко е свързано с ежедневната ни работа. Ще подходим към този мач като към всеки друг", каза още Веласкес.

Вероятно противникът ще се опита да ни изненада по техния си начин. Анализирали са силни и слаби страни на нашия отбор. Най-голямата грешка ще бъде да си помислим, че няма как да ни изненадат. Не бива да губим онова чувство на скромност, което е важно за нас. Да бъдеш скромен обаче не означава, че да не бъдеш амбициозен. За да спечелиш обаче трябва и да играеш добре. Преди тактиката е важно да влезеш с много амбиция, много желание. Трябва да останеш на земята и да бъдеш скромен. Противникът също има аргументи, които да предложи. Определено нагласата и начинът на мислене трябва да са правилни", продължи с анализа си испанският специалист.

„Във футбола 2 и 2 не прави 4. Нивото на треньори и футболисти трябва да се доказва всеки ден на терена. Както аз казах и преди малко на вашия колега, доволен съм от колектива, от начина, по който работи групата. Изключително добра атмосфера има в съблекалнята. Начинът, по който се представят е важен. Зависи от различните процеси, детайли и т.н. В крайна сметка както знаете доста от играчите са различни. При футболистите не става дума за това да натиснеш един бутон и да се променят нещата. Наясно сме като щаб кой ще започне утре мача. Все още предстои да проведем активация утре. Играчите трябва да са подготвени, за да проведат добре мача. Всички, които пропуснаха предния мач, ще пропуснат и този", завърши Веласкес.