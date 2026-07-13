ВАР не се е намесвал само срещу Аржентина на световното

Поне веднъж системата влиза в действие срещу останалите 47 тима на мондиала

Дали Аржентина е бутана по всякакъв начин на световното, е въпрос номер 1 на мондиала. Статистиките как срещу световните шампиони най-трудно се дава картон или тази как във всеки мач от този мондиал има съдийско отсъждане в полза на Лео Меси и компания, са едно на ръка. А сега излезе и още една.

И тя е красноречива. Аржентина е единственият тим на този мондиал, срещу който системата за видеоарбитраж (ВАР) не се намесила нито веднъж. Срещу всички останали 47 тима поне веднъж е имало промяна на първоначалното решение на рефера на терен, дошло след сигнал в слушалката.

До момента “гаучосите”, които опитват да защитят световната си титла от преди 4 г., са изиграли 6 мача на мондиала. И в повече от половината имаше спорни ситуации срещу тях, но нито съдиите, нито ВАР се намесиха.

Иначе в Аржентина се готвят да стигнат финала. За целта обаче първо трябва да бъде победена родината на футбола - Англия. Очакваният титаничен сблъсък е в сряда от 22 ч в Атланта. Според Opta обаче англичаните имат по-голям шанс да елиминират Аржентина. Статистическият гигант оценява шансовете на Томас Тухел и неговите момчета да са на финал на 53%. За южноамериканците цифрата е 47%.

Очаквано всички погледи са насочени към голямата звезда на южноамериканците Лео Меси преди мача с англичаните. Геният от Росарио счупи няколко рекорда до момента на това световно. А в 1/2-финал с Англия може да подобри още някое друго върхово постижение.

“Нашият отбор научи хората, че правим ненормални неща. Не е лесно да се върнеш, след като си станал световен шампион, да спечелиш всичко, което си спечелил, и след това да продължиш да се състезаваш и да останеш на това ниво, в челната четворка, да играеш в друг полуфинал. Това е ненормално, така че трябва да се наслаждаваме толкова много”, каза Меси в навечерието на 1/2-финала срещу Англия в сряда.

