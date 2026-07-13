Обявиха премии за атлетите ни в топ 6 на европейското до 18 г.

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Българската федерация по лека атлетика обяви финансови премии за състезателите, класирали се в първата шестица на европейското първенство за юноши и девойки под 18 години в Риети, Италия. Шампионатът ще се проведе от 16 до 19 юли.

Равностойни премии ще получат и треньорите на съответните атлети. Средствата за наградния фонд са осигурени лично от президента на БФЛА Георги Павлов.

България ще бъде представена на европейското първенство от 22-ма състезатели, като първата група заминава утре рано сутринта.

Премии на БФЛА в индивидуалните дисциплини:

златен медал - 2500 евро

сребърен медал - 1500 евро

бронзов медал - 1000 евро

4-о място - 500 евро

5-о място - 450 евро

6-о място - 400 евро

Премии за щафетните дисциплини (сумата се разделя поравно между състезателите).

златен медал - 3000 евро (750 евро на човек)

сребърен медал - 2000 евро (500 евро на човек)

бронзов медал - 1600 евро (400 евро на човек)

4-о място - 1200 евро (300 евро на човек)

5-о място - 1000 евро (250 евро на човек)

6-о място - 800 евро (200 евро на човек)