Нидерландския съдия, махнат от световното заради обвинения в педофилия, намерен мъртъв

Най-добрият холандски футболен съдия Роб Диперинк почина на 38-годишна възраст седмици след като беше отстранен от световното първенство заради арест за сексуално посегателство във Великобритания.

Холандската футболна асоциация публикува изявление, потвърждаващо смъртта на Диперинк. Полицията съобщава, че провежда „разследване след починало лице" на улицата, където е живял Диперинк. Причината за смъртта не е разкрита.

Диперинк е трябвало да бъде съдия на Световното първенство това лято, но в крайна сметка е оставен у дома от ФИФА. "24 часа" писа за това на 16 май. Той беше арестуван по подозрение в сексуално посегателство над тийнейджър, дело, което в крайна сметка беше прекратено, след като се оказа, че момчето просто лъже.

„ФИФА може да потвърди, че Роб Диперинк е премахнат от списъка с длъжностни лица на мачове от световното първенство по футбол", се потвърждава в тогавашно изявление на ФИФА.

Съдията заяви, че е „много тъжен, че е бил несправедливо обвинен" и е „разочарован", че е пропуснал мондиала.

Той беше обвинен в "нежелано докосване" и опит да примами момчето в хотелската си стая преди мача "Кристъл Палас" - "Фиорентина" от Лигата на конференциите на УЕФА срещу през април, който е долетял, за да съдийства. Той беше тръгнал за мача в средата на седмицата и беше арестуван пред други служители на УЕФА, когато се върна.

Днес в изявление на Холандската футболна асоциация се казва: „Шокирани сме и дълбоко натъжени от кончината на съдията Роб Диперинк. С Роб съдийската общност губи високо ценен съдия с международен опит, но преди всичко добър и всеотдаен колега. Мислите ни са със семейството, приятелите му и всички, които го ценяха. Пожелаваме им много сили и подкрепа в справянето с тази голяма загуба."

Делото срещу Диперинк беше прекратено поради липса на доказателства.

Говорител на британската полиция заяви след инцидента: „В четвъртък, 9 април, служителите реагираха на сигнал за сексуално посегателство срещу тийнейджър, което се е случило на адрес на "Уелсли Роуд", Кройдън. Впоследствие мъж на около 30 години беше арестуван по подозрение в сексуално посегателство.

Служителите извършиха щателно разследване и прегледаха всички налични доказателства, включително събиране на записи от видеонаблюдение и изследване на цифрови устройства.

След тези запитвания те стигнаха до заключението, че прагът на доказателствата не е достигнат. Няма да бъдат предприети по-нататъшни действия."

Диперинк каза пред холандския вестник De Telegraaf: „Много ме натъжава, че бях несправедливо обвинен. Сътрудничих напълно на полицейското разследване и незабавно дадох пълна откровеност на ФИФА, УЕФА и KNVB (Холандската футболна асоциация)."

„Твърденията бяха опровергани и делото беше прекратено в рамките на две седмици след адекватно и задълбочено разследване от полицията. Благодарен съм за подкрепата, която получих от KNVB, и за начина, по който се справиха с този случай. Жалко е, че ФИФА реши да не ме назначи за Световното първенство, разбира се, съм разочарован от това", обясни съдията.

Диперинк за първи път започва да съдийства в най-силната дивизия на Холандия - Ередивизи, през 2017 г. Той работи като VAR на Европейското първенство през 2024 г. и беше международно признат за топсъдия.

В събота той ръководи приятелски мач между холандския "Го Ахед Ийгълс" и кипърския "Аполон", който островитяните спечелиха с 3:0.

Диперинк трябваше да съдийства отново в Ередивизи този сезон." Френският съдия Вили Делажод замени Диперинк на Световното първенство и беше сред служителите на VAR, замесени в спорната победа на Аржентина над Египет на осминафиналите.

Египет призова за разследване от ФИФА относно начина на напускане на отбора - с пръст, насочен твърдо към екипа от френски съдии. Крилото на Египет Мостафа Зико заяви: „Този ​​турнир е нагласен", докато треньорът Хосам Хасан каза: „Този ​​мач беше нагласен и целият свят го видя."

Шефът на съдиите във ФИФА Пиерлуиджи Колина отговори, заявявайки, че „никой не може да поставя под въпрос почтеността" на съдийството и „необоснованите обвинения нямат място в нашия спорт".