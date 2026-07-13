Веласкес с няколко промени за реванша с “Борац”

Треньорът на “Левски” Хулио Веласкес ще направи няколко промени за реванша с “Борац” (Баня Лука). Двубоят от първия квалификационен кръг на Шампионската лига е утре вечер от 20,30. Преди седмица “сините” направиха 1:1 в Босна.

Очаква се вкаралият гола за “Левски” Арстромг Око-Флекс да започне от първата минута. Ирландецът би трябвало да замени Давид Кусо. В средата на терена също ще има рокада. Аут от титулярите ще е Акрам Бурас. Алжирският полузащитник има лека травма. И няма да се рискува с пускането му от първата минута. На негово място най-вероятно ще започне едно от новите попълнения Мехди Мубарик. Мароканецът вече дебютира за “сините” в Баня Лука, като се появи през втората част.

Промяна Веласкес ще направи и в защита. Вместо Никола Серафимов до капитана Кристиан Димитров в центъра на отбраната ще застане Кристиян Макун. Венецуелецът не бе напълно готов за първия мач преди седмица и се включи от пейката. Но сега вече е в обичайната си кондиция.

“Вероятно противникът ще се опита да ни изненада по техния си начин. Анализирали са силни и слаби страни на нашия отбор. Вярвам, че реваншът с “Борац” ще е много различен. Мачът ще е труден”, каза предводителят на шампиона на България Хулио Веласкес.

Испанецът обясни, че в лагера на тима цари поддържане на човешкото отношение. А това е жизненоважно за развитието на един отбор.

“Ще направим всичко възможно да спечелим мача. Във футбола едно е да искаш да вкараш гола, друго е да го направиш. На първо място трябва да сме скромни. Полагаме огромни усилия, за да се получат нещата”, добави още испанският треньор на “сините”.

Ако шампионът на България елиминира съперника, ще си осигури още поне 6 мача в европейските турнири. При триумф над босненците “сините” отиват в кръг II на Шампионската лига, а там съперник 99% ще е “Университатя” (Крайова). При отпадане от турнира на богатите тази вечер “Левски” ще продължи участието си в Европа във втория кръг на Лигата на конференциите. Там опонент ще е загубилият от двойката “Петрокуб” (Мол) или “Егнатия” (Алб).

