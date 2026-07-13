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https://www.24chasa.bg/sport/article/23217614 www.24chasa.bg

Русия се завръща и в тениса на маса след волейбола

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Тенис на маса Снимка: Уикипедия

Международната федерация по тенис на маса (ITTF) последва призива на МОК  и разрешава на състезатели с руски и беларуски паспорти да се завърнат на международни турнири.

Решението влиза в сила от 28 юли и важи за лични, отборни и параолимпийски състезания.

То не отменя местни визови забрани, държавни закони, санкции или правилата на МОК за олимпийските игри.

ITTF декларира, че запазва пълната си солидарност и подкрепа към тенис общността на Украйна.

Миналата седмица призивът на МОК за промяна в санкциите за тотална изолация на Русия и Беларус след военната инвазия в Украйна през февруари 2022 г. бе одобрен от волейбола.

Футболът, тенисът и биатлонът казаха "не".

Тенис на маса

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