Смъртни заплахи за норвежки ас

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За Норвегия четвъртфиналът на световното първенство се оказа последна спирка. Срещу Англия приказката на момчетата от Скандинавието завърши горчиво след продължения - 1:2. Сега някои фенове държат нападателя Александер Сьорлот отговорен за това по ужасяващ начин.

През последните дни 30-годишният футболист на мадридския "Атлетико" трябваше да изтърпи вълна от съобщения, пълни с омраза, смъртни заплахи и множество други обидни послания.

Приятелката му Лена Селнес, показа в социална мрежа част от отвратителните заплахи, с които са засипани нападателят и семейството му.

Към тях Селнес написа: „Световното първенство и футболът носят много радост, но и много омраза. По принцип не искам да обръщам внимание на това, но след подобни коментари просто се налага."

Сред съобщенията се срещат отвратителни заплахи като „Ще бъдеш убит", а на Сьорлот дори се предлага да се самоубие.

Но защо омразата е насочена най-вече срещу високия 1,95 метра нападател? В 43-ата минута, при резултат 1:0 за Норвегия той се оказа в отлична ситуация за контраатака.

Сьорлот и звездата на норвежците Ерлинг Браут Холанд напреднаха двамата срещу последния английски защитник Джон Стоунс. Сьорлот обаче изпусна момента да подаде към своя съотборник в атака, реши да стреля сам и сгреши. Само две минути по-късно Джуд Белингам отбеляза много оспорваното изравнително попадение за „трите лъва".

Селнес отправи ясен апел към авторите на коментарите: „Надявам се, че всеки, независимо от ситуацията, може да помисли малко повече, преди да оставя такива коментари."

Самият Сьорлот се изказа самокритично след загубения мач: „Трудно е. Има неща, за които ти се иска да ги беше направил по-добре. Разбира се, че боли, когато става въпрос за най-голямата сцена и се борим за класиране на полуфинал на световното първенство", сподели 30-годишният играч в микс зоната.