Стоичков: На този ден преди 32 г. умря една моя мечта!

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Най-успелият български футболист в историята Христо Стоичков отбеляза чрез пост във фейсбук профила си 32 г. дни от полуфинала на световното в САЩ срещу Италия. Пеневата чета несправедливо го изгуби с 1:2, след като френският рефер Жоел Киню не видя очевадна дузпа за игра с ръце на Алесандро Костакурта в пеналта. От нея можеше да се стигне до изравняване.

"На този ден умря една моя мечта, която заслужаваше да стане реалност!

Мечта на един цял народ! Малка България срещу велика Италия и един френски съдия! Борихме се с българския лъв на гърдите, но не бихме!

Сега, в Америка, спомените нахълтват! Изпълнен съм още с тъга от загубата, но и гордост от нашия славен тим!", гласи постът на Стоичков, който е гост на мондиал 2026.