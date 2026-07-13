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Елизара Янева с голяма победа в първия си мач като №1 на България

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Елизара Янева

В първия си мач като ракета №1 на България Елизара Янева записа голяма победа.

19-годишната ни тенисистка се класира за втория кръг на турнира от сериите WТА 125 на клей в италианската столица Рим с награден фонд 100 хиляди евро.

За целта Елизара надви категорично водачката в основната схема и 88-а в света Оксана Селехметиева (Испания) с 6:3, 6:2 за 80 минути на корта.

В спор за място на четвъртфиналите Янева ще играе утре срещу победителката от срещата между София Лансере (Русия) и квалификантката Елена Малигина (Естония).

От днес Янева е №196 в света.

Елизара Янева

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