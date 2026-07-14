Кой може да пропусне решителните полуфинали на световното

Само най-упоритите и подготвени стигнаха до полуфиналите на световното първенство по футбол. Сега треньорите мечтаят да представят отбори, но след месец на изтощителен турнир отборите бяха поошмулени. Контузии и други фактори могат да попречат на плановете в най-неподходящия момент. Кои ключови играчи са изложени на риск да пропуснат решаващите мачове?

Френска тревога и завръщане на Килиан Мбапе

За настоящите световни вицешампиони - французите, пътят към решаващите етапи се оказа сравнително спокоен. Четвъртфиналът срещу Мароко обаче остави цялата страна затаила дъх. Капитанът на отбора Килиан Мбапе получи болезнен удар в глезена от мароканеца Иса Диоп в 63-ата минута. Нападателят самоотвержено остана на терена още четиринадесет минути, след което бе заменен от Жан-Филип Матета.

Кадри на Мбапе с лед на глезена обиколиха спортните медии, но паниката се оказа фалшива. Старши треньорът Дидие Дешан побърза да успокои феновете: “Това е лека болка в глезена. Нищо сериозно”. На тренировката на 11 юли Килиан вече тренираше в общата група с фиксираща превръзка, потвърждавайки готовността си да излезе срещу Испания.

Друго облекчение за щаба на Дешан беше завръщането на Орелиен Чуамени. Халфът на “Реал” (Мадрид) пропусна 1/8-финалния мач срещу Парагвай заради мускулна контузия в бедрото, а мача с Мароко прекара на резервната скамейка като превенция за усложнения. На последната тренировка Чуамени работи без ограничения и явно ще си върне мястото в старта, измествайки доказалия се Ману Коне. Освен това самият Коне, който беше сменен в 71-ата минута на четвъртфиналите, е диагностициран с натъртване на коляното след мача. Дешан призова да няма паника, подчертавайки, че при толкова висок интензитет и плътност на календара на световното първенство подобни леки контузии са абсолютно естествено явление. Тъй като става дума за обикновено натъртване, медицинският щаб очаква бързо да върне играча в добра форма.

От защитната страна, централните защитници Уилям Салиба и Дайо Упамекано пропуснаха тренировката преди мача на 11 юли. Треньорският щаб каза, че това е рутинна мярка за справяне с натоварването на играчи, които са имали труден сезон и изтощителен турнир. Няма опасност за участието им в полуфинала. В същото време лидерите на атаката Усман Дембеле и Майкъл Олисе са в перфектна форма. Между другото, последният, който има пет асистенции, избегна фаталния картон в мача с мароканците. Тъй като жълтите картони се изчистват след четвъртфиналите, той отива на полуфиналите с чисто дисциплинарно досие.

Испанските флангове без Пино и Муньос

Испанският национален отбор, воден от Луис де ла Фуенте, радва феновете с атакуващия си стил, но достигането до полуфиналите си има цена. Особено пострадаха фланговете на атаката.

Най-голямо безпокойство буди състоянието на Жереми Пино. Полузащитникът на “Кристъл Палас” получи тежко изкълчване на ключицата в мача от груповата фаза с Уругвай. Въпреки че рентгеновите снимки изключват фрактура, Пино все още не е играл нито една минута в плейофите. Шансовете му да се появи на терена срещу Франция са близки до нулата.

Подобна ситуация се развива около 22-годишния Виктор Муньос. Младото крило, което е следено от “Ливърпул”, пристигна на турнира с контузия на прасеца и получи нов мускулен рецидив. Муньос тренира изключително по индивидуална програма и все още не е изиграл нито един мач на световното. Треньорският щаб не смята да рискува здравето му.

Но спасение за Де ла Фуенте беше завръщането на Нико Уилямс. Лидерът на “Атлетик” (Билбао), който пропусна мачовете срещу Австрия и Португалия заради контузия в бедрото, най-после се появи на терена като резерва в 78-ата минута на четвъртфинала срещу Белгия. Именно експлозивната му скорост помогна за победния гол на Микел Мерино. Уилямс вероятно ще започне полуфинала на пейката като предпазна мярка, но е готов да влезе по всяко време.

За щастие на испанците ключовите им фигури - Родри, Дани Олмо и Ламин Ямал, са напълно здрави. Звездата на “Барселона”, чиято форма също беше грижа за треньорския щаб в началото на турнира поради контузия в сухожилието, изигра пълни 90 минути срещу Белгия.

Англия губи двама

Английският отбор на Томас Тухел стигна до полуфиналите чрез изтощителен мач с Норвегия, където Джуд Белингам отбеляза победен дубъл. Подготовката на “трите лъва” за мача с Аржентина е помрачена от загуби на личен състав.

Най-нелепата и драматична контузия на турнира беше тази на ветерана Джордан Хендерсън. 36-годишният халф, който не игра и минута срещу Мексико на 1/8-финалите, по време на бурното празнуване на победата се качи на рекламно пано към феновете и падна неуспешно, счупвайки лявата си предмишница. Хендерсън претърпя спешна операция в Канзас Сити. За него турнирът официално приключи, въпреки че той реши да остане в лагера на националния отбор, за да поддържа отборния дух.

Друг удар по защитата беше отстраняването за два мача на защитника Джарел Куанса. За опасно влизане с прав крак срещу мексиканеца Хесус Гаярдо Куанса получи директен червен картон. Дисциплинарната комисия на ФИФА счете действията на играча за сериозно нарушение и увеличи дисквалификацията на два мача. Англичанинът пропусна четвъртфинала и гарантирано няма да играе срещу Аржентина.

Под въпрос е и годността на капитана на “Челси” Рийс Джеймс, който се възстановява от контузия на бедрото. Футболистът пропусна мача от груповата фаза с Панама и остана на резервната скамейка в първите два мача от плейофите, но се върна към тренировките и игра 40 минути, включително продълженията срещу Норвегия. Тухел едва ли ще се осмели да го пусне в титулярния състав срещу аржентинците, предпочитайки по-надежден вариант с Езри Конса на фланга.

Треньорът освен това обясни смяната на Деклан Райс след мача: “Знаейки колко трудно беше за Деклан последните три дни, които той прекара предимно в леглото поради заболяване, бях наясно, че той няма да издържи пълните 90 минути на терена. И с потенциала за продължение до 120 минути не исках да губя заместник по-късно, така че го извадихме на полувремето. Това не се дължи на нова контузия”. Следователно няма сериозни опасения за участието на Райс в полуфинала срещу Аржентина - говорим за планиран контрол на натоварванията след прекарана настинка, а не за контузия.

Лидерите на отбора Хари Кейн и Джуд Белингам също са на линия. Полузащитникът на “Реал” (Мадрид) призна, че е избегнал жълт картон срещу Норвегия, който можеше да доведе до отстраняване за полуфиналите, до голяма степен благодарение на майка си: “Майка ми продължаваше да ми казва през цялата седмица да контролирам емоциите и действията си, за да не бъда предупреден официално.”

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