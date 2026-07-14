Нежната хронология на Ламин Ямал

Днес Испания ще играе срещу Франция в полуфинал на световното. Двубоят е от 22 часа на стадиона в Далас.

Действащите европейски шампиони вървят уверено към полуфиналите, след като вече отстраниха Австрия, Португалия и Белгия. Но Ламин Ямал е вкарал само един гол досега. Сега обаче крилото на “Барселона” има двойна мотивация да стигне до финала.

Новата му любима Инес Гарсия в социалните мрежи помоли футболиста да направи всичко, за да стигне отборът му до решаващия мач за трофея, тъй като Джъстин Бийбър ще пее на полувремето на MetLife Stadium в Ню Джърси.

През последните две години личният живот на Ямал беше обсъждан поне толкова често, колкото и представянето му на терена. Преди мача с Франция нека да разгледаме всичките гаджета на испанеца.

Алекс Падия, лято 2024

Първото момиче, което се появи публично с играча, беше 23-годишната популярна тиктокърка Алекс Падия. Ямал започна да се среща с нея през лятото на 2024 г., като отпразнува победата на Испания на първенството в нейната компания на терена. Най-популярната снимка беше на момичето, прегръщащо футболиста и държащо наградата за най-добър млад играч на Евро 2024, която беше връчена на 17-годишния Ямал в края на турнира.

Връзката приключила с голям скандал. Две седмици след финала на европейското една от приятелките на Падия случайно я снима, седнала в скута на друг мъж и я пуска на живо в социалните медии.

По това време Ямал е на почивка с партньорите си от националния отбор. Виждайки, че я снимат, Алекс избива телефона от ръцете на приятелката и кресва: “Ти глупава ли си? Ще ме унищожиш!”

В резултат на това Ламин веднага скъсва с невярното си гадже и спира да я следва в социалните мрежи.

Ана Дженосо, зима 2024

Освен това различни медии свързваха испанеца с италианския модел и ТикТок звезда Ана Дженосо. Двойката е забелязана за първи път през декември 2024 г. след мач на “Барселона”. Официално потвърждение от страна на футболиста обаче няма.

Фати Васкес, лято 2025

През лятото на 2025 г. медиите публикуваха снимки на Ламин на почивка в Италия с 30-годишната стюардеса, фитнес блогър и модел на OnlyFans Фати Васкес. По-късно тя каза, че агентът на футболиста поддържа “календар на срещи с момичета” за играча и също така заяви, че те не са въвлечени в романтична връзка.

Ники Никол, лято 2025

Ламин и 25-годишната аржентинска рапърка започват да се срещат през лятото на 2025 г. На 25 август 2025 г., рождения ден на Ники, испанецът публикува обща снимка, с която официално обяви връзката си. Любимата закара Ямал на тренировка, защото играчът нямаше шофьорска книжка. Заедно те летяха на хеликоптер, ходеха на срещи и посещаваха социални събития - често уловени от камерата.

Но неочаквано през ноември 2025 г. двойката се раздели. Пресата посочи различни версии: от изневяра и натоварения график на двамата до ролята на семейството на Ямал - медиите съобщиха, че бащата на футболиста не харесва момичето и забранява на сина си да се среща с изпълнителката.

“Вече не сме заедно. Това не е заради някаква измама, не съм ѝ изневерявал. Току-що се разделихме...”, каза Ямал.

Инес Гарсия, лято 2026

Последната избраница на футболиста в момента. Двойката беше забелязана заедно още през пролетта, когато контузеният Ямал се разхождаше в компанията на блогърката в Барселона.

В края на май двойката се появи на празничен банкет за каталунците по повод победата в Ла Лига. Тогава влюбените спряха да крият връзката си.

Инес не пропуска нито един мач на испанския национален отбор, винаги е на трибуните, облечена с тениска с фамилията му и често публикува снимки в социалните мрежи.