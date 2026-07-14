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Ето кога и къде ще се играят 1/2-финалите от световното първенство

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Снимка: Ройтерс

14.7. 22 ч Франция - Испания Dallas Stadium (AT&T Stadium) Арлингтън, Тексас (САЩ)

15.7. 22 ч Англия - Аржентина Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium) Атланта, Джорджия (САЩ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Снимка: Ройтерс
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