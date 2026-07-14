Ето кога и къде ще се играят 1/2-финалите от световното първенство

14.7. 22 ч Франция - Испания Dallas Stadium (AT&T Stadium) Арлингтън, Тексас (САЩ)
15.7. 22 ч Англия - Аржентина Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium) Атланта, Джорджия (САЩ)
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14.7. 22 ч Франция - Испания Dallas Stadium (AT&T Stadium) Арлингтън, Тексас (САЩ)
15.7. 22 ч Англия - Аржентина Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium) Атланта, Джорджия (САЩ)
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