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https://www.24chasa.bg/sport/article/23219157 www.24chasa.bg

Казармен ред чака “Лудогорец” с новия треньор

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Томас Райс Снимка: фейсбук на "Шалке"

Чуе ли германски треньор, всеки футболен фен се сеща за желязна дисциплина. Новият треньор на “Лудогорец” Томас Райс може да бъде наречен в това отношение германец на втора степен.

52-годишният специалист е известен в родината си като привърженик на казармения ред, строгата йерархия и суров подход (при нужда) към играчите си. Ако се налага, ще тропне по масата или ще ритне вратата.

Обективно погледнато, привличането на Райс е голям удар, който ръководството на “Лудогорец” прави. Освен че е водил 2 отбора в Бундеслигата, той работи успешно в нашия регион на Европа начело на турския “Самсун”.

Тръгна си от него, защото обяви, че целите са нереалистични спрямо бюджета. Явно в “Лудогорец” германецът е видял обратното.

Томас Райс Снимка: фейсбук на "Шалке"

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