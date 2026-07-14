Ерлинг Холанд похарчил 10 хил. долара за сувенири за играчите на Норвегия

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Звездата на Норвегия Ерлинг Холанд е похарчил 10 хил. долара за сувенири на съотборниците си.

След отпадането на скандинавците отборът е посети тематичен магазин „Дивият запад" в Далас.

Норвежците са похарчили 10 000 долара за час и половина по време на шопинга, като Холанд е покрил цялата сума.

Петчленната група е закупила каубойски шапки, ботуши, ризи в уестърн стил и катарами за колани. Най-големите покупки на голмайсторът на Норвегия (7 гола на мондиала) са били препариран енот, който държи празна бутилка алкохол (750 долара) и две катерици, едната от които носи шерифска шапка (по 450 долара всяка).

Самият Холанд показа енота при слизането си от самолета на норвежка земя.

"Това бяха най-готините седмици и най-готиното пътешествие в живота ми. Всичко беше напълно сюрреалистично - трудно е да се разбере сега. Чувствам се малко празно отвътре. Ако бързо превъртя тези 40 дни в главата си, беше просто лудост", каза Ерлинг при завръщането в родината си.

Норвежкият тим бе посрещнат от 100 хил. души, които излязоха на площада, за да поздравят своите герои.

Скандинавците отпаднаха на 1/4-финал след загуба 1:2 след продължения от Англия.