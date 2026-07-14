Легендата Пирло фаворит за треньор на Италия

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Легендата Андреа Пирло е водещ кандидат за поста селекционер на италианския национален отбор по футбол.

Техническият директор на Италианската футболна федерация Паоло Малдини и неговият съветник Леонардо разглеждат 47-годишния бивш плеймейкър и световен шампион от 2006 г., като най-възможния вариант за селекционер на "Скуадрата"

Пеп Гуардиола, Антонио Конте и Роберто Манчини също са варианти за поста. Очаква се новото ръководство на федерацията да направи избор до края на седмицата и да представи препоръка на президента на FIGC Джовани Малаго за окончателно решение.

Пирло е треньор на "Дубай Юнайтед" от лятото на 2025 г. Преди това е работил и в "Ювентус", "Фатих Карагюмрук" и "Сампдория".

В последните 2 мача, контроли през юни, Италия бе водена от наставника на младежите Силвио Балдини. Той пое отбора от Дженаро Гатузо, който напусна след като Италия не успя да се класира за световното. 4-кратният първенец на планетата загуби баража с Босна и Херцеговина след дузпи.