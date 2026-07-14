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https://www.24chasa.bg/sport/article/23220761 www.24chasa.bg

Национал на Англия: Меси е най-добрият

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СНИМКА: РОЙТЕРС

Меси е най-добрият играч, докосвал някога футболен терен.

Думите са на английския национал Нико О'Райли и идват в навечерието на 1/2-финалния двубой между родината му и тази на Меси.

Утре в 22 ч Аржентина и Англия излизат в една от класиките на мондиали.

"Нямам търпение да се изправя срещу Меси. Това е възможност, която се случва веднъж в живота. Той е към края на кариерата си. Знам, че има известна история и всички, че ще бъдат ентусиазирани за това. Мисля, че просто трябва да отговорим на енергията им, на страстта им и да се постараем още повече. Но да, разбира се, те имат страхотни футболисти. Те имат Меси, според мен той е най-добрият играч в световния футбол. Нямам търпение да играя срещу него. Голямо предизвикателство е, голяма задача, но вярвам в себе си и ще видим какво ще се случи", добави бранителят на "Трите лъва".

СНИМКА: РОЙТЕРС

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