От Саудитска Арабия се размечтаха за Хари Кейн

В Саудитска Арабия се размечтаха, че Хари Кейн може да заиграе в тамошното първенство. Според Sky Sport "Ал Хилал" проучва трансфер на английския нападател, който носи екипа на "Байерн" (М).

Саудитският клуб вече е започнал преговори с представители на 32-годишния англичанин. Самият Кейн все още не е взел решение. Първо иска да проучи спортната и финансова оферта на "Ал Хилал", преди да се съгласи на трансфера.

Договорът на Кейн с 'Байерн" включва клауза за освобождаване от 65 милиона евро по време на третия му сезон в клуба. "Ал Хилал" все още не се е свързал с ръководството на германците.

Кейн е при баварците от 2023 г., с който е спечелил две шампионски титли на Германия. През сезон 2025/26 нападателят изигра 51 мача, отбеляза 61 гола и направи 7 асистенции. Договорът му с "Байерн" е до лятото на 2027 г.

В момента Хари е с националния отбор на родината си. Утре неговата Англия излиза в 1/2-финал срещу Аржентина. Кейн е капитан и голмайстор на тима си.