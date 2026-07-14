Олимпийска шампионка в биатлона от Русия почина на 53 г.

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Олимпийската шампионка по биатлон от игрите в Нагано (Яп) през 1998-а Галина Куклева е починала на 53-годишна възраст, съобщиха от Съюза на руските биатлонисти.

Причината за смъртта не е уточнена, но според информации става въпрос за онкологично заболяване.

В Нагано 1998 Куклева спечели спринта на 7,5 км. На същите игри тя се окичи и със сребро в щафетата. Куклева спечели и бронзов медал в щафетата на олимпиадата в Солт Лейк Сити (САЩ) 4 г. по-късно

Куклева е трикратна световна шампионка, има и два сребърни и един бронзов медал от планетарни първенства.