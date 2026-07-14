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Ямал за клиентите си от Франция: Това е най-важният мач в кариерата ми досега

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Ламин Ямал Снимка: Ройтерс

Звездата на Испания Ламин Ямал сподели очакванията си за полуфинала от световното срещу Франция тази вечер от 22 ч.

„Това е най-големият и най-важен мач в кариерата ми, без съмнение. Има ситуации, по-трудни от футболен мач. Трябва да запазя спокойствие. Знам на какво съм способен и не чувствам и най-малко безпокойство. Страх? Няма страх. Ние сме европейски шампиони. Не се страхуваме от никого", каза навършилият вчера 19 г. флангови футболист.

Французите са клиенти на Ямал в полуфиналите през предходните 2 г.

На Евро 2024 той им вкара фамозно при успеха с 2:1, а след това испанците вдигнаха трофея.

Миналата година Ямал се разписа 2 пъти при екшъна 5:4 срещу "петлите" в полуфиналите на Лигата на нациите.

Ламин Ямал Снимка: Ройтерс

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