ФИФА даде Аржентина - Англия на любимия съдия на Меси

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Опасенията от бутане на Аржентина на световното първенство се засилиха, след като ФИФА потвърди, че любимият съдия на Лионел Меси ще ръководи дългоочаквания полуфинал срещу Англия. Срещата е утре от 22 ч.

ФИФА изпрати за епичния сблъсък да отговаря американецът Исмаил Елфат. Негови помощници ще бъдат сънародниците му Кори Паркър и Кайл Аткинс. Четвърти съдия ще бъде италианецът Маурицио Мариани.

Отборът на Меси далеч не е в най-добрата си форма преди апетитния сблъсък с „Трите лъва" в сряда, след като победи Египет и Швейцария по противоречив начин съответно на осминафиналите и четвъртфиналите.

Роденият в Мароко американец ще ръководи четвъртия си мач на световното първенство тази година - и първия си мач, в който ще съдийства на Англия или Аржентина това лято.

Елфат беше четвъртият съдия в Катар, когато Аржентина победи Франция и спечели световното първенство през 2022 г. , а срещите му с Меси зачестиха, откакто нападателят подписа с "Интер Маями" от MLS през юли 2023 г.

Месец след като подписа с настоящия си тим, Меси помогна на отбора да спечели финала за купата на лигата срещу "Нешвил", мач, ръководен от Елфат.

Всъщност, откакто дойде в Америка, Елфат общо четири пъти е реферирал на Меси - и във всички тези случаи е печелил.