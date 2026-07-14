ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

75 дни след свлачището до Пампорово още го заобика...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23221192 www.24chasa.bg

ФИФА даде Аржентина - Англия на любимия съдия на Меси

1692
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: РОЙТЕРС

Опасенията от бутане на Аржентина на световното първенство се засилиха, след като ФИФА потвърди, че любимият съдия на Лионел Меси ще ръководи дългоочаквания полуфинал срещу Англия. Срещата е утре от 22 ч.

ФИФА изпрати за епичния сблъсък да отговаря американецът Исмаил Елфат. Негови помощници ще бъдат сънародниците му Кори Паркър и Кайл Аткинс. Четвърти съдия ще бъде италианецът Маурицио Мариани.

Отборът на Меси далеч не е в най-добрата си форма преди апетитния сблъсък с „Трите лъва" в сряда, след като победи Египет и Швейцария по противоречив начин съответно на осминафиналите и четвъртфиналите.

Роденият в Мароко американец ще ръководи четвъртия си мач на световното първенство тази година - и първия си мач, в който ще съдийства на Англия или Аржентина това лято.

Елфат беше четвъртият съдия в Катар, когато Аржентина победи Франция и спечели световното първенство през 2022 г. , а срещите му с Меси зачестиха, откакто нападателят подписа с "Интер Маями" от MLS през юли 2023 г.

Месец след като подписа с настоящия си тим, Меси помогна на отбора да спечели финала за купата на лигата срещу "Нешвил", мач, ръководен от Елфат.

Всъщност, откакто дойде в Америка, Елфат общо  четири пъти е реферирал на Меси - и във всички тези случаи е печелил.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Как да мислим за парите си днес - вече не е важно каква е лихвата, а къде да инвестираме (Видео)