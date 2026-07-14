Куриоз - сенегалците били с гинеколог на световното

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Сенегал отпадна от Белгия в 1/16-финалите на световното, а футболната федерация уволни селекционера Папе Буна Тиау.

Сега пък президентът на централата Абдулайе Фол сензационно заяви, че лекарят на отбора Абдерахман Федиоре всъщност е гинеколог и е нямал необходимия опит, което е предизвикало сериозно недоверие и безпокойство сред играчите.

"Въз основа на обратната връзка, която получих, играчите не бяха достатъчно уверени, че получават нужната помощ от него", каза Фол.

В отговор Сенегалската асоциация по спортна медицина категорично отхвърли тези обвинения като клевета.

Оттам уточниха, че Федиоре притежава специализирана диплома по спортна медицина и работи успешно с националния отбор още от 2017 г., като досега е бил част от щаба за три световни първенства и пет Купи на африканските нации.