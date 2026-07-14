Новият треньор на "Лудогорец": С правилния манталитет ще станем шампиони

Мисля, че клубът има една цел - да си върнем шампионската титла. Мисля, че отборът има нужните качества, но само качествата не са достатъчни. Нужен е и правилният манталитет. Искам да предам този манталитет на отбора, да изградим силен колективен дух и заедно с нашите фенове отново да се борим за шампионската титла. Сигурен съм, че ще помогна на отбора и на клуба отново да се борят за титлата и да станат шампиони.

Това каза в първото си интервю като треньор на "Лудогорец" Томас Райс. Вчера германецът бе представен официално. А днес проведе първа тренировка с разградчани.

"Наистина съм щастлив и горд, че съм новият треньор на този клуб. Знам, че този клуб пише история през последните години. Миналия сезон клубът изпусна само една шампионска титла, но сега ще помогна да си върнем титлата и да започнем нова страница от историята", каза той.

И добави: "Моята философия е да виждам силен отборен дух, борбеност и висока интензивност в мачовете. Искаме да се борим във всеки мач, да покажем, че сме "Лудогорец" и да започнем да пишем нова история".