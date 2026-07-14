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https://www.24chasa.bg/sport/article/23221558 www.24chasa.bg

Бивш национал ще рита в Перник

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Симеон Славчев.

Новият член на Трета лига "Миньор" (Перник) привлече в редиците си бившия национал Симеон Славчев, съобщиха от клуба.

Полузащитникът, който е на 32 години, разтрогна своя договор с "Локомотив" (София) и се присъединява към перничани като свободен агент. Той проведе и първо занимание с отбора, който през новия сезон ще играе в Югозападната трета лига.

Славчев има 25 двубоя за представителния отбор на България, над 100 в родния елит и солиден опит в чужбина с екипите на "Спортинг" (Лисабон), "Лехия" (Гданск), "Аполон" (Лимасол) и "Карабах", включващ 19 срещи в европейските клубни турнири.

Опорният халф е шампион на България с "Литекс" през сезон 2010/11, шампион на Азербайджан с "Карабах" през кампания 2018/19 и носител на купата на Кипър с "Аполон" през 2016 година.

От "Миньор" приветстват Симеон Славчев с добре дошъл и му пожелават много успехи с „жълто-черната" фланелка.

Симеон Славчев.
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