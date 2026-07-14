"Арсенал" бърза да приключи трансфер на Алварес за 105 млн. евро

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"Арсенал" възнамерява да приключи преговорите за трансфера на нападателя на "Атлетико" (Мадрид) Хулиан Алварес възможно най-бързо. Според авторитетното издание The ​​Independent, лондончани се надяват да финализират сделката преди началото на предсезонната подготовка.

"Артилеристите" са готови да платят 105 милиона евро за аржентинеца. От своя страна, мадридският клуб оценява нападателя на над 117 милиона евро. Спортният директор на "Арсенал" Андреа Берта, който преди това е работил в "Атлетико", води преговорите от името на лондончани.

Алварес иска да остане в Испания, където "Барселона" и "Реал" следят ситуацията му. Мадридският клуб обаче няма намерение да подсилва преките си конкуренти. ПСЖ се интересува от аржентинския национал.