Енотът на Холанд стана по-известен от него

100 хил., под ритъма на принца на Норвегия, направиха най-голямото викингско гребане

Обикновено сме свикнали Ерлинг Холанд да изумява света с головете си както за клубните си тимове, така и за родината си Норвегия. Но този път снажният скандинавец влезе в новините с ... придобивката, с която се прибра от мондиала в САЩ, Мексико и Канада.

2 дни след болезненото отпадане на викингите от световното 1:2 от Англия след продължения Ерлинг и съотборниците му се завърнаха в Норвегия. А при слизането си от самолета Холанд бе хванал под ръка...енот. При това препариран. А на всичкото отгоре е монтиран на дъска по такъв начин, сякаш прегръща бутилка с уиски. В Тексас сувенирът е популярен с името “уиски енот”.

А видеото как блондинът излиза от аероплана с животното събра милиони гледания. И всеки пита за животното, а не за Холанд.

Необичайният сувенир моментално се превърна в едно от най-обсъжданите изображения в социалните мрежи. Нападателят се присъедини към забавните коментари, като написа, че енотът “го е последвал до вкъщи”.

И дори попита в профилите си в мрежата как да се казва новият му домашен любимец, Вариантите бяха 4 - Каубой, Рейнджър, Текс и Роу.

Преди да се качи на самолета за Норвегия, Ерлинг и част от неговите съотборници посещават тематичен магазин “Дивият запад” в Далас, където се продават традиционни за американския щат сувенири.

Вождът на скандинавците и четирима негови съотборници купуват артикули за близо 10 хил. долара, разкриват в Норвегия. А сметката е платена от голмайстора на отбора - като подарък за тях за незабравимите емоции, които Холанд изживява по време на близо едномесечния престой на националния отбор на световното и историческото достигане до 1/4-финал на най-големия футболен форум.

“Това бяха най-готините седмици и най-готиното пътешествие в живота ми. Всичко беше напълно сюрреалистично - трудно е да се разбере сега. Чувствам се малко празно отвътре. Ако бързо превъртя тези 40 дни в главата си, беше просто лудост”, каза Ерлинг при завръщането в родината си.

Над 100 хил. бяха по улиците за парада на Норвегия по случай най-големия успех на страната на световни първенства.

Медиите в Норвегия веднага предприемат разследване, за да разберат повече за енота, който за кратко време се превърна по-търсен в интернет от самия Холанд. Достигат до факта, че за енота головата машина плаща скромните за него 750 долара - пари, които Ерлинг печели за няколко минути в клубния си “Манчестър Сити”.

Иначе норвежкият отбор кацна за традиционен салют с водни оръдия , преди да започне парада по случай посрещането им. Опашката от привърженици бързо изпълни площада на двореца, където цялата делегация бе на аудиенция при крал Харалд V.

Повече от 100 хил. души пък излязоха по улиците, за да празнуват най-доброто представяне на националния отбор на световно първенство. И да зърнат новите национални герои.

След приема при краля тимът излезе на терасата, за да приветства екзалтираната тълпа, докато цялата гвардия на Харалд V стоеше почетно зад тях.

Разбира се, всичко приключи по викингски. Точна така. С онова “Ro! Ro! Ro!”, което се превърна в най-големия хит на мондиала. И над 100 хил. загребаха. Към новите мечти. Този път в ролята на барабанист, който диктуваше темпото на ритъма, влезе самият престолонаследник принц Хакон.

Ерлинг обаче липсваше. Причината - трябва да гони самолет за ваканцията си преди началото на подготовката за новия сезон.

Празненствата пък продължиха с традиционната обиколка с открит автобус. И приключиха късно вечерта.