Все още има билети за финала на световното

Най-евтините са по 10 хил. долара, до онзиден са били по 7 хил.

Финалът на световното първенство е след няколко дни, но все още има налични билети за най-чакания мач през тази година. При това на не чак толкова космически цени.

Проверка в сайта на световната футбола централа (ФИФА) показва, че стадион MetLife в Ню Джърси не е напълно разпродаден за двубоя, който ще определи първенеца на планетата. И има богат избор.

Най-евтините налични пропуски за големия мач започват от 10 хил. долара. Местата за тях хич не са лоши - зад вратите и близо до терена.

Срещу 5 хил. отгоре има свободни пропуски за единия централен сектор на огромното съоръжение.

Други налични билети, отново с отлична видимост, в които е включено пълно меню за вечеря преди и след мача, се предлагат за 19 хил. долара.

А най-скъпите места в някоя от ложите струват внушителните 29 хил. в щатска валута.

Първоначално от ФИФА заявиха, че билетите за финала са разпродадени, но в петък пуснаха в продажба допълнителни 1200 бройки. Седалките от Втора категория бяха налични за 7380 долара. До понеделник сутринта част от тези билети все още бяха в наличност, а на пазара за препродажба цената им бе достигнала 11 499 долара.

Очаква се с всеки изминал ден цената на билетите, без значение от категорията, да расте. Причината за това е, че в сряда вечерта ще е ясен финалът на световното. Ако един от финалистите е Аржентина, със сигурност в Ню Джърси, ще се изсипят стотици хиляди сънародници на Лео Меси, а по-заможните ще са готови на всичко, за да си намерят билети на черно за срещата.

Очаква се в порталите за препродажба, не тези официалните от ФИФА, сумите да са космически - над 50 хил. долара. Колкото и да струват останалите пропуски, едно е сигурно - празно място няма да има на нито една от 82 500 седалки на съоръжението в Ийст Ръдърфорд.

За най-тъжния мач - този за третото място, налични пропуски също има. И цената им варира от 660 до 2200 долара. Но местата са най-отгоре на стадиона в Маями, където ще се реши малкият финал.

Иначе световното в САЩ, Мексико и Канада е посетено от близо 6,5 млн. зрители. Въпреки това обаче турнирът математически не може да надмине рекордния среден брой зрители на мач от 1994 г. (65 204).