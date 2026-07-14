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Бащата на Ямал се счепка с папарак

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Бащата на фланговия нападател на "ла фурия" Ламин Ямал - Мунир Насрауи, влезе в пререкание с испанския папарак Жорди Мартин, който искаше да му зададе няколко въпроса за сина му.

Вчера голямата звезда на европейския шампион навърши 19 г. Папаракът се опита да поздрави Насрауи за рождения ден на Ламин, но той отказа да разговаря и поиска да спрат да го снимат.

Ето как се разви диалогът им:

– Не ме снимайте.

– Добре.

– Не ме снимайте, моля ви. Проявете уважение.

– Искаме да ви поздравим за рождения ден на Ламин.

– Проявете уважение, моля. Благодаря.

– Добре, добре.

– Няма нужда да ме поздравявате. Чувате ли ме?

– Добре, добре.

– Искате да ви изхвърля телефона ли, какво? – каза бащата на Ямал.

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