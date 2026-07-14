Кои песни звучат по стадионите на световното

Шакира и Dai Dai се чуват повече от веднъж по време на мача, а официалният химн на турнира на Андреа Бочели се изпълнява по време на церемонията преди всяко начало. Плейлист за зрителите е съставен и от представители на участващите федерации. Той включваше например Alors on danse на Stromae за Белгия и Burning Up (FIRE) на BTS за Южна Корея.

Музикалните тенденции идват и от феновете. Трудно е да не си спомним преработката на Гала на Freed from Desire: през 2016 г. цяла Европа си тананикаше Will Grigg's on Fire, научавайки за малко известния северноирландски нападател. Между другото, десет години по-късно скандалната Tartan Army възприе песента, изпълнявайки Scotland's on Fire.

Но за мнозина най-добрата песен от световно първенство си остава Wavin' Flag на рапъра K'NAAN. Песента се запечата в паметта и се превърна във футболен символ. По-късно стана ясно, че това е версия за кампания на Coca-Cola. Всички научиха за произхода на K'NAAN, връзката му със Сомалия и че този турнир има съвсем различна официална песен.

Както бе споменато по-горе, официалната музика за тазгодишното световно първенство се свързва с Шакира и Бочели. И затова стана интересно как се избират песните, които след това се въртят по време на световните първенства в продължение на години.

Един турнир може да има официална песен, отделен химн, промоционални парчета от спонсори и фенски хитове. С течение на годините всичко това се слива в едно и става трудно за разделяне.

Песните от световното първенство също имат свои собствени статуси в няколко слоя.

1. Официална песен

Най-очевидното е официалната песен на турнира. Изглежда, че тя винаги трябва да е там: тя е тази, която идентифицира конкретен турнир. В идеалния случай тази песен трябва да има прост припев, разпознаваем изпълнител и връзка с домакина или с цялостната идея за световното първенство. Тази традиция се е вкоренила в традиционната си форма на световното първенство през 1990 г. в Италия. Тематична песен беше Un'estate italiana (“Да бъдеш номер едно”), изпълнена от Джана Нанини и Едоардо Бенато.

Официалните парчета от онази епоха не са много популярни днес. Изключение прави песента на Рики Мартин La Copa de la Vida (“Купата на живота”) за световното първенство през 1998 г., която остава една от най-добрите в историята на турнира.

Waka Waka от 2010 г. достигна пика си на популярност сред официалните песни на Световното първенство. Към момента видеото ѝ е събрало 4,6 милиарда гледания – повече от половината от сегашното население на Земята. Следват We Are One на Питбул, Дженифър Лопес и Клаудия Лейте за Бразилия през 2014 г. и Live It Up на Ники Джам, Уил Смит и Ера Истрефи за Русия през 2018 г. И така, за световното първенство през 2026 г. Шакира се завърна, изпълнявайки дует с Бърна Бой. Но за Катар 2022 примерно нямаше официална песен.

2. Официален химн

Официалният химн на турнира е по-тържествено, церемониално музикално произведение, важна част от официалното представяне на световната купа.

През 2026 г. тази роля се изпълнява от DNA с Андреа Бочели, Дейвид Гета, Меган Ти Сталиън и EJAE. Обикновено се изпълнява след националните химни преди началото на мача.

3. Официална тема

Още по-техническа история, свързана с музикалната идентичност на турнира. Това не е съвсем песен в традиционния смисъл, а кратка тема, използвана в интрота, реклами и графики.

За настоящото световно първенство тя беше публикувана през май 2023 г. написана е от Закари Аарън Голдън. Между другото, той е написал и темата за последния турнир.

4. Официален албум/Саундтрак

Иновация от последните години. Що се отнася до Катар 2022 и липсата на официална песен, може би си спомняте Dreamers на BTS, Tukoh Taka на Ники Минаж или арабските мотиви на Haya Hayya. Тогава ФИФА реши да не се ограничава до една конкретна песен и състави саундтрак от пет официални композиции.

Сега има и официален албум. Той включва приноса на Шакира и Бърна Бой, както и на стриймърите IShowSpeed и Ава Макс. По същество албумът съдържа всички музикални парчета, свързани с турнира и одобрени от ФИФА. В момента той се състои от 21 песни в YouTube канала на организацията.

5. Песни на спонсора

Има и този сегмент – и той е особено важен в цялата история. Coca-Cola изигра водеща роля тук.

От 2010 г. насам компанията свързва рекламните си кампании със световните първенства. Първият път беше Wavin' Flag. Четири години по-късно беше The World Is Ours. Colors на Джейсън Деруло беше издадена преди световното първенство в Русия. През 2022 г. Coca-Cola преосмисли A Kind of Magic и тази година JUMP стана песента. Въпреки че това не са официални песни на FIFA, обхватът им е близък до техния.

За последните две световни първенства други спонсори също получиха промоционални парчета: Hyundai, Qatar Airways, Budweiser, Ooredoo и Buchanan's.

Yet To Come на BTS стана промоционално парче на Hyundai преди турнира в Катар.

6. Неофициални песни

Този слой може да включва както фенски творения, така и песни от независими музиканти.

За изненада La La La на Шакира и Карлиньос Браун за световното първенство в Бразилия също попадна в тази категория. Както и Magic in the Air – една от най-запомнящите се песни, свързани със световното първенство.

Оказва се, че някои от любимите ни песни дори не са били официално представени на турнирите, но все още са в спомените ни. Един от най-добрите примери е Wavin' Flag.

Тя дори не е била замислена като футболна песен.

Истинското име на K'NAAN е Keinan Abdi Warsame. Той е роден в Могадишу, столицата на Сомалия, в творческо семейство: дядо му е бил поет, а леля му е била известна певица в родината си. Спокойното му детство е прекъснато на деветгодишна възраст, когато продължаващата гражданска война в страната достига до дома му. Само четири години по-късно семейството успява да напусне страната с един от последните граждански полети извън страната.

Любовта му към хип-хоп музиката е развита от баща му, който му изпраща плочи, когато емигрира в Съединените щати. След като се премества в Онтарио, Кийнън започва да пише песни, за да се справи с посттравматичния стрес след преместването си и катастрофата в Сомалия.

Гражданската война в Сомалия продължава и до днес.

Затова музиката му често включва теми за дома, войната, свободата, бедността и вярата в бъдещето. За съжаление, за K'NAAN тези теми са се превърнали в част от живота му, в неговата собствена история.