ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайският износ поддържа стабилен растеж вече 11 ...

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23223798 www.24chasa.bg

България предсрочно заслужи 1/2-финал на европейското за волейболисти до 18 г.

1172
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: БФВ

Националният отбор на България за волейболисти под 18 години се класира на полуфинал на европейското първенство в Италия. С изключително стабилна игра тимът ни победи Чехия с 3:0 (25:22, 25:22, 25:22).

Така от последния мач в групата ни срещу Испания ще зависи единствено дали сме първи или втори. В момента България е лидер. Когато нашият мач завърши, Словения беше втора в другата група. Там битката за позицията е с Италия, след като Полша е убедителен лидер.

Отборът, воден от Мирослав Живков, има само загуба от Германия до този момент. Срещу чехите нашите не оставиха никакво съмнение кой е по-силният отбор. Първият гейм беше равностоен само до 8:7 в наша полза. След това чехите само веднъж ни доближиха до една точка, но така и не поведоха.

Във втория гейм съперникът повярва, че може да изравни. Българите допуснаха да губят с 9:12, но след това обърнаха благодарение на силния начален удар. Въпреки че двубоят вървеше сравнително равностойно, отборът ни изкова победа и във втората част със същия резултат – 25:22.

В третия гейм вече играта не беше равностойна. България поведе с 14:9 и после с 18:14. Тогава чехите направиха три поредни точки и се появи шанс да останат в мача. Но ние отвърнахме със серия от четири и показахме колко по-добри сме. Отново победихме с 25:22. Отборът ни вече спечели един трофей през годината – златни медали от Балканиадата.

В третия гейм вече играта не беше равностойна. България поведе с 14:9 и после с 18:14. Тогава чехите направиха три поредни точки и се появи шанс да останат в мача. Но ние отвърнахме със серия от четири и показахме колко по-добри сме.

Отборът ни вече спечели един трофей през годината – златни медали от Балканиадата.

Снимка: БФВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Как да мислим за парите си днес - вече не е важно каква е лихвата, а къде да инвестираме (Видео)