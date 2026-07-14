Заливат с оферти играчи на “Лудогорец”, разградчани няма да продават на всяка цена

Интерес към играчи на “Лудогорец” има от редица клубове, но разградчани няма да продават на всяка цена.

Това стана ясно от изказване на изпълнителния директор на 14-кратния първенец на България Ангел Петричев.

Преди дни се считаше, че халфът на “Лудогорец” Петър Станич ще премине в “Олимпиакос”, но трансферът пропадна. Разградчани са получили оферти и за Дерой Дуарде, който блесна с гол на световното първенство за родината си Кабо Верде срещу Аржентина.

“Запитвания има не само към него, а и към други момчета, които не играха на мондиала. Към този момент не бих казал, че има оферта за Дуарте, която да си заслужава вниманието от страна на “Лудогорец”. Ще видим какво ще се случи. Дуарте е важен играч за нас и не бихме го продали на всяка цена. Нямаме нужда от това. Петър Станич в момента е наш играч. Към него има много запитвания. Ние обаче правим трансфер само и единствено когато и клубът, и играчът са доволни от условията”, каза Петричев.

Новият треньор на “Лудогорец” Томас Райс пък заяви, че дори в родината му Германия знаят за хегемонията на разградчани (14 титли поред), която обаче бе прекъсната от “Левски” през миналия сезон.

“Взех решението да дойда тук бързо”, добави още немецът.

