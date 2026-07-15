Войната срещу коментаторите на световното

За един и същ мач водещите получават от "осанна" до "разпни го" в социалните мрежи

У нас журналисти бъркат знаменитости по трибуните. По света не разпознават цели отбори

Националният отбор по футбол на България не се класира за поредно световно първенство, но родните фенове са сред най-активните участници в друго международно състезание – кой по- по- най- ще похвали или изхейти футболните коментатори. На мондиала в САЩ, Мексико и Канада от българска страна на топа на устата са куп познати лица от екрана на БНТ – спортните журналисти Ивайло Ангелов, Стефан Георгиев, Бюлент Мюмюнов и Илиян Енев, които коментират на живо двубоите в Америка. Също и Радостин Любомиров и отново Илиян Енев (той замина по-късно за Щатите), които водят студийния блок "Трето полувреме". На мушката са и гост-коментаторите – експертът по английски (и не само) футбол Борислав Борисов, Никола Ибришимов.

С наближаването на финала на турнира вече се оформя и класацията за коментатор фаворит. Почти сигурно победител в нея и тази година няма да има, тъй като любимецът на едни зрители се оказва аутсайдер за други. По време на драматичния осминафинал между Аржентина и Египет например, коментиран от Бюлент Мюмюнов, в един и същ момент във фейсбук се появиха както призиви за "осанна", така и за "разпни го". "Приятели, имаме най-подготвения, най-емоционалния, най-грамотния коментатор, полиглот и спортен журналист в България - Бюлент Мюмюнов – написа зрител в една от фен групите. -

Допринася за футболните ни изживявания. Мои и надявам се, на много българи. Не искам да го сравнявам с други, за да не ги обиждам. Или с колоси, които вече не са сред нас! Браво, момче!".

Съвсем друг бе тонът на втори пост във форума на БНТ. "Изтеглете Бюлент Мюмюнов от коментаторския стол! - призова този зрител. - Заради него цялата ни група се чуди на кой чужд канал да догледа световното."

Похвали и оплаквания могат да се прочетат и чуят за почти всеки наш пратеник в Америка. Едни зрители са недоволни, че водещият набляга на това да пояснява кой на кого подава топката. Те смятат, че скъпото телевизионно време трябва да се уплътнява с по-ценна информация - статистика, тактика и т.н. Други са на обратното мнение: няма кой да ти помни схеми и системи, коментаторът не трябва да пречи на викането и на пиенето на бира.

Трети пък твърдят, че ако водещият изкрещи "гооол", когато Испания, Аржентина, Франция или Англия отбележат, това говори за пристрастия и че коментаторът не е обективен. Тези фенове вероятно не са забелязали, че нашите хора, а и доста други в Европа все повече се опитват да работят като южноамериканските коментатори и да изпълняват техните "арии" с крясъци "гооол", които понякога траят по цяла минута.

И на този мондиал като най-обсъждания човек пред микрофона вече излезе далеч пред "конкуренцията" шефът на спортната редакция на БНТ Ивайло Ангелов. Както и на предишни първенства, с няколко свои реплики той сам успя да влезе в устата на лъва, в случая - на феновете. Както е добре известно, на световното в Бразилия през 2014 г. Иво бе прекръстен на Мексикото затова, че в един от мачовете многократно разказа какво правят на терена футболистите на Мексико, въпреки че тях изобщо ги нямаше там. На този мондиал пратеникът на БНТ отново стана част от фенския фолклор, след като на двубоя Бразилия – Норвегия обърка хапващия в ложите американски актьор Уди Харелсън с бившия национален вратар на Бразилия Клаудио Тафарел. Грешката вдигна цунами от шеги и закачки в социалните мрежи. След това на срещата Англия – Норвегия Ангелов последен от всички на стадиона и пред телевизорите разбра, че скандинавците са открили резултата, като в продължение на няколко секунди твърдеше, че топката е излязла в аут. Заради новите и предишните си лапсуси Ангелов все повече се превръща в телевизионен Марко Тотев.

Може би само инфлуенсърката Андреа Банда Банда събира толкова внимание и коментари, колкото Ангелов, но поне не личи на нея това да й прави впечатление. Въпреки че Мондиал 2026 не е нейната първа изява във футболен турнир по БНТ, част от феновете и досега не разбират какъв е смисълът от участието й в "Трето полувреме". Въпреки това тя всеки път влиза с настроение и самочувствие в студиото, шегува се с водещите и с гостите, носи баници и т.н. В навечерието на шампионата от "Сан Стефано" 29 поясниха, че ролята на Андреа ще е да представя "поп културния контекст около турнира" – вайръл моментите, реакциите в интернет, новото поколение футболни звезди и т.н.

Андреа Банда Банда в студиото на БНТ. Доста нееднозначно се приема и билярдната маса в студиото на "Трето полувреме". Върху нея са наредени картончета с номерата на футболистите, които анализаторите местят, за да обяснят предстоящите тактически сблъсъци. Във времена, в които водещите на други телевизии работят във виртуални студиа, в които Меси, Роналдо, Холанд и т.н. се разхождат и махат на зрителите, подходът на БНТ породи доста забележки.

В един аспект обаче националната телевизия със сигурност уцели ваксата - никой не може да я обвини, че кани неподготвени хора да анализират мачовете. Нещо, срещу което феновете в много други страни протестират. За разлика от предишни мондиали, когато в студиото на БНТ са се появявали посланици, актьори, музиканти и какви ли не външни на играта личности, от 11 юни досега в "Трето полувреме" гостуват основно футболни хора, начело с Красимир Балъков, Ивайло Йорданов, националния селекционер Александър Димитров и т.н. Въпреки това в социалните мрежи пак може да се прочетат мнения, че еди - кой си бивш играч не разбира от футбол и че пишещият ще направи по-добър разбор на срещата, стига да бъде поканен.

Ивайло Ангелов Ако някой мисли, че почитателите на футбола в България са най-крайни в любенето и мразенето, трябва да помисли пак. Страсти има навсякъде, като по тукашните ширини те са особено разгорещени. В Румъния за пръв път обществената телевизия TVR загуби битката за броудкастер на мондиала за сметка на частната Antena 1. Смята се, че тя е платила за правата му сериозната сума от 20 млн. евро. Рокадата между двете медии предизвика поголовни критики относно професионализма на коментаторите, подбрани от Antena 1. Много фенове ги обвиниха, че водят монотонно и скучно и започнаха да броят колко пъти са объркали имената на футболистите, също както и у нас. Допълнително напрежение внесе решението на шефовете на Antena 1 част от мачовете да се коментират не на място в САЩ, Канада и Мексико, а от студио в Букурещ. Спортният екип на телевизията пристигна на мондиала чак за последните 8 мача. Румънците се настроиха отрицателно и задето водещите няколко пъти поканиха за футбол да говорят не играчи и треньори, а хора от шоубизнеса. В резултат в северната ни съседка тръгна почин двубоите да се гледат без звук. В говорител на недоволството се превърна бившият евродепутат и политолог Кристиян Преда. "Ако гледате мачовете по Antena 1, съветвам ви да изключите звука – написа той в социалните мрежи. - Не за да не притеснявате съседите, а за да не се ядосвате, като чуете 104 пъти, че въпросната телевизия излъчва 104 мача (колкото общо са те – б.р.)."

Мнение изрази и 66-годишният Емил Градинеску, който е един от най-авторитетните футболни коментатори в Румъния. Пред Golazo.ro той заяви, че в началото хората на Antena 1 са прекалявали с опитите си да бъдат "бомбастични", но после изказът им се е нормализирал. Градинеску призова феновете да не са толкова строги и да отчетат, че коментаторите работят в екстремни условия.

"Темпото е адско, бих казал, че е убийствено – отбеляза той.- Да коментираш нощ след нощ, това е наистина нечовешко, изтощава те, уморява ума ти. Ето защо бих казал на тези, които са толкова остри в социалните мрежи, да се замислят каква производителност биха постигнали самите те в работата си, ако бъдат извикани в 2 или в 4 часа през нощта."

Ветеранът призна, че самият той е почитател на коментаторите в Англия. "Там говорят малко, а когато кажат нещо, то е точно това, което трябва – пояснява той.- Днешните румънски коментатори, особено младите, говорят прекалено много, защото се страхуват да мълчат."

В Сърбия мачовете се излъчват по 2 телевизии – държавната RTS и частната Arena Sport. В екипа на RTS като анализатори работят известни бивши футболисти. Най-обсъжданият от аудиторията безспорно е екснападателят на "Атлетико" (Мадрид) и "Вердер" Раде Богданович, който е известен със саркастичните си изказвания, които често предизвикват скандали. Именно Раде хвърли най-голямата бомба в Сърбия на това световно първенство, която оттекна и в други държави. На мача Белгия - Иран след червения картон на белгиеца Натан Нгой Богданович заяви, че чернокожите футболисти имат лимит на концентрацията и издръжливостта - между 60 и 80 мин. Той заяви, че не е расист, а твърди това от собствения си опит на терена.

Изказването му предизвика критики, включително във Великобритания, Франция, Испания и др. Наложи се RTS да се разграничава от Богданович, а самият той публикува официално извинение. Преди това Раде отново разпали страстите с мнение, че 41-годишният Кристиано Роналдо едва ходи по терена, че е срамота, че изобщо участва в мондиала и че ФИФА и реферите го бутат напред.

В Турция коментатор на държавната телевизия TRT бе отстранен, след като обърка кой на терена е отборът на Нова Зеландия и кой е Иран. В продължение на 4 минути. Мурат Джимен бе разменил местата на двата тима. Турчинът осъзна грешката си, когато камерата показа отблизо фланелката на иранеца Мехди Тареми. След това Джимен се извина на аудиторията. Въпреки това от TRT обявиха, че оттеглят човека си.

"Добри анализатори, но не палят емоцията" – това казват гърците за коментаторите на Мондиал 2026. Социалните мрежи и спортните форуми в страната са изпълнени с мнения за работата на екипа на обществената телевизия ЕРТ, като преобладават положителните оценки, но не липсват и критики. Футболните фенове са единодушни, че коментаторите демонстрират отлична подготовка, богати познания и задълбочен тактически анализ. Особено високо е оценяван Алексис Спиропулос, когото мнозина определят като един от най-авторитетните футболни анализатори в страната. Според зрителите той умее да обяснява сложните тактически решения на разбираем език и да поставя всеки двубой в исторически контекст. Положителни отзиви получават и студийните анализи, които предлагат подробна статистика, разбор на спорните съдийски ситуации и професионален поглед върху представянето на отборите. За много зрители именно това е отличителната черта на обществената телевизия.

Наред с похвалите обаче не липсват и критики. Част от футболните фенове смятат, че коментарът често звучи прекалено академично и не успява да предаде напрежението в най-драматичните моменти. В платформата X и в други социални мрежи се срещат мнения като: "Знаят всичко за футбола, но не успяват да предадат емоцията на мача", "Все едно слушам футболна лекция, а не четвъртфинал на световно първенство" и "Всичко е правилно, но липсва тръпката". Други зрители отбелязват, че при голове в последните минути реакциите остават твърде сдържани в сравнение с италианските, испанските или аржентинските телевизионни коментатори. Въпреки това мнозина защитават подхода на ЕРТ, като подчертават, че обществената телевизия винаги е залагала повече на компетентния анализ и точната информация, отколкото на показната емоция. Според тях ролята на коментатора е да обяснява играта, а не да се превръща в главен герой на футболното зрелище. В крайна сметка преобладаващата оценка на гръцката публика е положителна. Според феновете коментаторите на ЕРТ са сред най-добре подготвените в страната, но мнозина се надяват в най-важните мигове на Мондиал 2026 към професионализма да се добавят и повече емоция, страст и футболен заряд.

Във Великобритания мачовете от мондиала се излъчват също по 2 телевизии - обществената BBC и частната ITV. Начинът на работа на BBC също вече бе обект на много дискусии. Прочутата медия бе подложена на канонада от критики, след като стана ясно, че с цел пестене на пари и намаляване на въглеродния отпечатък ще излъчи част от мачовете не от съответния стадион, а от виртуално студио в английския град Салфорд. В допълнение дебютът на френския нападател Оливие Жиру като анализатор по BBC бе окачествен като "скучен", "с дълги паузи" и "много заучени фрази". За капак по време на мача с домакина Мексико буря срина платформата BBC iPlayer и хиляди зрители бяха принудени да превключват канала.

След първите двубои оценките на Острова бяха, че търговската ITV се справя по-добре в битката за рейтинг заради ултрамодерното си студио в Бруклин с гледка към Манхатън и затова, че най-важните хора от екипа , сред които легендите Рой Кийн и Гари Невил, са в него. Забележките към ITV пък бяха, че също залага на повечко шоу заради присъствието в предаванията на звезди от риалити формати. В допълнение водещата Семра Хънтър направи сходен гаф като нашия Ивайло Ангелов, обърквайки треньора на Швеция Греъм Потър с бившия селекционер на Англия Гарет Сайтгейт. В момента обаче всякакви подобни детайли са на заден план и цяла Англия се вълнува дали националният отбор ще стигне до финала.

Студиото на ITV в Ню Ѝорк. Може би най-справедливо са решени нещата с коментаторите в Нидерландия. Част от кабелните оператори предлагат две възможности за гледането на мач – с озвучаване на нидерландски или без никакъв коментар, само с шума от стадиона.

Зрителите предпочитат анализи след мача

Бразилия-Япония е сред най-гледаните мачове от Мондиал 2026.

Мачовете по БНТ са хит в ефира, коментарните студиа са за най-запалените фенове

От старта на мондиала досега мачовете в САЩ, Канада и Мексико са най-гледаните предавания в родния телевизионен ефир, но това по-рядко може да се каже за коментарните студиа "Трето полувреме", особено за тези преди двубоите. Това показват данните на пийпълметрията GARB, публикувани на сайта на специализираната агенция Red Link. В седмицата между 29 юни и 5 юли едно - единствено издание на "Трето полувреме" влиза в топ 25 на най-гледаните заглавия за периода, заемайки 4-а позиция. Става дума за студиото след края на срещата между отборите на Бразилия – Япония, която пък е най-гледаният

мач в същия период. Срещата се изигра на 29 юни в Далас от 20 часа българско време и южноамериканците спечелиха с 2:1. Любопитното е, че студиото преди мача започва пред около 8,3 на сто от всички зрители, които в този момент гледат телевизия. Първият съдийски сигнал вече е пред над 28 на сто от аудиторията, а през второто полувреме съотношението се покачва до над 40 на сто. След края на мача "Трето полувреме" започва при почти 30 на сто дял от аудиторията, като постепенно съотношението пада до 25 на сто.

След Бразилия – Япония на второ и трето място по гледаемост във въпросната седмица се нареждат мачовете от 1/16 финалите Испания – Австрия и Норвегия - Код д'Ивоар. "Излъчването на световното прави БНТ доминиращата телевизия в класацията, с 11 позиции сред топ предаванията – коментират от Red Link. - Този феномен се наблюдава само при спортни събития от такъв мащаб. Другите две големи телевизии си поделят останалите места".

В предишната седмица от 22 до 28 юни едно от изданията на "Трето полувреме" успява да влезе дори в топ 3 на най-рейтинговите заглавия. Това се случва след мача Аржентина – Австрия, който пък е най-гледаното телевизионно събитие за периода. Между 17 и 21 юни "Трето полувреме" не успява да класира нито един брой в топ 25.

Преди изиграването на четвъртфиналите и на полуфиналите най-гледаният мач в България от Мондиала е бил този на 6 юли между Португалия и Испания, съобщиха от БНТ. Завършилият 0:1 в полза на Испания двубой е привлякъл 820 754 зрители в най-гледания момент от излъчването му. Според GARB прякото предаване от Далас е гледано средно от над 650 хил. зрители, което е донесло на БНТ лидерска позиция в тв ефира с дял от 38,7% от аудиторията във възрастовата група 4+. Най-гледаните мачове от груповата фаза и 1/16-финалите са съответно Аржентина - Австрия (652 542 средна аудитория в групата 4+) и Бразилия - Япония (597 738 средна аудитория в същата група).

Навиците на зрителите се променят и все повече от тях гледат футбол не през телевизора си, а през други устройства, личи от съобщението на БНТ. Интересът към световното първенство по футбол през 2026 г. се пренася и в дигиталните платформи на медията, които отбелязват рекорден ръст на аудиторията и ангажираността, пише в анонса. "По време на шампионата bnt.bg привлича близо 2 милиона нови потребители и отчита 4,9 милиона сесии - увеличение с впечатляващите 95% спрямо предходния период, а bntnews.bg достига 1 милион нови потребители и над 27 милиона потребителски взаимодействия", поясняват от "Сан Стефано" 29.