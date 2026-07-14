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"Славия" прави благотворителен мач в памет на загиналите деца при катастрофа на "Тракия"

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Феновете на “Славия” се събраха на бдение пред стадиона в памет на загиналите си юноши. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Футболният клуб "Славия" обяви благотворителен мач на дублиращия си отбор срещу дублиращите отбори на ПФК "Левски" и ЦСКА. Срещата ще се проведе на 22 юли от 17:30ч. на стадион "Александър Шаламанов".

Инициативата е в подкрепа на усилията на държавата и обществото срещу войната по пътищата и в памет на загиналите деца от школата на "Славия" - 9-годишните Мишо и Боби, които загубиха живота си в тежката катастрофа на АМ "Тракия" на 24 юни.

Дарените средства по време на мача ще бъдат предоставени на сдружение „Ангели на пътя".

На 24 юни край Ямбол шофьор на тир изгуби контрол над камиона и проби мантинелата. На място починаха две момчета на по 9 години от школата на "Славия", както и бащата на едно от тях. Тежко пострадаха треньорът им и неговата приятелка. Петимата пътували за футболен турнир, когато катастрофата станала.

Феновете на “Славия” се събраха на бдение пред стадиона в памет на загиналите си юноши. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

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