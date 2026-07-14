Заради Тръмп подадоха жалба в МОК срещу ФИФА

До Международния олимпийски комитет е подадена жалба, в която се твърди, че президентът на ФИФА Джани Инфантино е нарушил правилата за политически неутралитет в отношенията си с президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп.

Правозащитната група FairSquare твърди, че Инфантино, който стана член на МОК през 2020, многократно е нарушавал Олимпийската харта и етичния кодекс на МОК, най-скоро при разрешаването на аферата с Фоларин Балогун. Дисциплинарната комисия на ФИФА отмени наказанието на американския нападател да не играе в един мач и му върна състезателните права за мача от осминафиналите на Световното първенство срещу Белгия. Това бе решено след телефонно обаждане от Тръмп до Инфантино, като швейцарците настояват, че комисиите на ФИФА са напълно независими.

"Таймс" съобщи, че председателят на дисциплинарната комисия Мохамад Ал Камали е взел ключовото решение за отмяна на наказанието еднолично, тъй като никога не е бил единствен арбитър в предишни публикувани дисциплинарни дела. ФИФА не обясни защо забраната е била отменена. Жалбата на FairSquare включва пет ясни нарушения на правилата на МОК за политически неутралитет, заедно с доказателства за две други сериозни нарушения - включително разглеждането на случая "Балогун".

През декември FairSquare подаде подобна жалба до етичната комисия на ФИФА.

Норвежката футболна федерация писа до етичната комисия на ФИФА с искане да разгледа жалбата на FairSquare. Петдесет членове на Европейския парламент писаха до същата комисия на 29 юни, настоявайки да разгледа жалбата на FairSquare, пише БТА.