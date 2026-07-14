Арестуваха бивш национал на Хърватия

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Бившият национален футболист на Хърватия Дарио Шимич е арестуван.

Той е обвинен в корупционна афера в туристическия сектор.

50-годишният Шимич, който има 100 мача за Хърватия, с чийто отбор е играл на финалите на три световни първенства (1998, 2002, 2006) е бил арестуван в Загреб за това, че е получил незаконно разрешение за използване на къмпинг на Адриатическото крайбрежие.

Неговият адвокат Иван Станич заяви, че обвиненията са "безпочвени" и клиентът му "винаги е действал честно и с интегритет". "Шимич не се чувства виновен, защото никога не е направил нищо незаконно", казва той.

Нито полицията, нито специализираната прокуратура за борба с корупцията не потвърдиха ареста, но много медии в страната публикуваха снимки как Шимич слиза от полицейска кола.

През 2024 местните власти в Тисно са подали жалба срещу Дарио Шимич да незаконно строителство в защитена местност.

Дарио Шимич е юноша на Динамо Загреб, където игра в продължение на шест години, като след това десет години игра в Италия - с Интер Милано и Милан, като с последния тим печели два пъти Шампионската лига - 2003, 2007. После той игра и за Монако.

Бившият защитник създаде своя марка за минерална вода, която се разпространява на Балканите, предава БТА.