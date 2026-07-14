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Тадей Погачар разби всички на френския празник и вече води с над 3 минути

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Тадей Погачар спечели и 10-ия етап от "Тур дьо Франс". Снимка: Ройтерс

Тадей Погачар вече си има три етапни победи в "Тур дьо Франс" на 14 юли, когато Франция отбелязва националния си празник.

Световният шампион от Словения атакува 15 км преди финала на трудния планински 10-и етап, задмина специалист по планините като Ричард Карапас и завърши сам. Така носителят на 4 титли в обиколката вече има 24 етапни победи в най-голямото състезание в света.

В генералното класиране Погачар е на 3:36 минути пред основния си съперник Йонас Вингегор. Датчанинът отново страдаше по височините, защото през повечето време трябваше да води. 

На трето място е олимпийският шампион Ремко Евенепул (Бел), който завърши втори в етапа и е на 4:06 от Погачар. 

Тадей Погачар спечели и 10-ия етап от "Тур дьо Франс". Снимка: Ройтерс

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