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Двамата национали на Беларус от ЦСКА без визи за Северна Ирландия

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Снимка: Георги Палейков

Национали на Беларус  в състава на ЦСКА Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг все още не са получили от британските власти необходимите визи за предстоящото утре пътуване до Северна Ирландия.

Така към момента двамата отпадат от реванша в I кръг на квалификациите за влизане в Лига Европа срещу "Дери Сити" в четвъртък. Миналата седмица в София "червените" биха с 3:2.

Лапоухов е твърд титуляр на вратата на ЦСКА вече година и половина. 

„ЦСКА подаде всички необходими документи в установените срокове, но досега казусът остава неразрешен. Клубът алармира всички компетентни български институции, както и УЕФА, за създалата се ситуация", написаха от ЦСКА в социалните мрежи.

Снимка: Георги Палейков

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