Шампионка от "Големият шлем" победи Виктория Томова в Атина

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Тенисистката ни Виктория Томова отпадна в първия кръг на турнира от сериите WTA 250 в гръцката столица Атина.

Българката отстъпи с 3:6, 3:6 срещу №32 в световната ранглиста Барбора Крейчикова за 81 минути игра.

Чехкинята е бивша №2 в света и шампионка от турнирите от "Големият шлем" „Ролан Гарос" през 2021 г. и „Уимбълдън" през 2024 г.

Томова първа стигна до пробив за 2:1 в първия сет, но допусна обрат до 2:4. Българката върна един пробив, за да намали изоставането си на 3:4, но веднага след това загуби подаването си, а впоследствие и сета с 3:6.

Втората част се разви по огледален сценарий. Томова отново реализира първия пробив за 2:1, но загуби следващите три гейма и изостана с 2:4. Българката върна един пробив за 3:4, но загуби следващите два гейма и отпадна от надпреварата.