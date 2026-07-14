В полуфинала в Далас Франция преследва Германия и Бразилия, Испания - европейски рекорд (състави)

Франция и Испания бяха смятани за главни фаворити за титлата преди световното първенство.

В деня на първия полуфинал коефициентите останаха непроменени: съперниците в Далас остават първите два отбора според букмейкърите.

Това е осмият полуфинал за Франция. Само Германия е достигала до този етап по-често - 12 пъти. Французите загубиха първите си три полуфинала (1958, 1982 и 1986), но след това спечелиха четири поредни мача - през 1998, 2006, 2018 и 2022 г. Освен това, те не са допуснали нито един гол в последните си три полуфинала.

Ако Франция победи Испания, тя ще стане и третият отбор в историята, достигнал три поредни финала на мондиал. Само Германия (1982-1990) и Бразилия (1994-2002) са достигали до финалните три мача поред.

Испания пък достигна полуфиналите за първи път след триумфа си на световното през 2010 г., благодарение на невероятните шест мача без допуснат гол, които бяха прекъснати едва на четвъртфинала сега срещу Белгия. Това е седмият такъв мач на "Ла Фурия роха" в голям турнир, като само един от предишните шест завърши със загуба – с дузпи от Италия на Евро 2020.

Победа над Франция би издигнала Испания до европейски рекорд от осем поредни победи в плейофите на големи турнири. Италия (1934-1938) и Испания (2008-2012) имаха по седем.

Букмейкърите обаче са малко по-оптимистични за Франция, като шансовете им за достигане до финала се оценяват на 55%, докато за Испания са съответно 45%.

Това ще бъде едва втората среща между тези отбори на световното. Първата е осминафинал през 2006 г.: Испания откри резултата, но французите спечелиха с 3:1, отбелязвайки два гола в края на мача. Въпреки това, общият резултат в директните двубои вече е на страната на Испания. От предишните си 10 мача, те са загубили само два пъти от Франция и са спечелили последните си два: полуфинала на Евро 2024 (2:1) и полуфинала на Лигата на нациите (5:4).

Килиан Мбапе държи рекорда за голове в плейофите на мондиалите, докато Ламин Ямал има три гола в два мача срещу Франция. Затова всички се питат кой ще бъде героят на полуфинала.

Килиан Мбапе, разбира се, е смятан за фаворит за голмайстор в този мач. Той вече има осем гола на тук, колкото и Лионел Меси. Освен това той държи рекорда на турнира за голове в плейофите – 12. Той е отбелязвал във всеки етап, освен на полуфинала. Букмейкърите дават на тази тенденция само 50% шанс да се задържи срещу Испания.

И Килиан не е опасен само сам. Заедно с Усман Дембеле, те вече са създали 19 гола един за друг (10 от Мбапе към Дембеле и девет в обратната посока). Само три дуета са създали повече в историята на Световните първенства: Франц Бекенбауер и Волфганг Оверат (25), Ривалдо и Роналдо (23), и Анхел Ди Мария и Лионел Меси (21).

Шансът един от двойките Мбапе - Дембеле да отбележи е 62%, а някой от тях да даде асистенция е 34%.

Микел Оярсабал е най-вероятният голмайстор за Испания, но Ламин Ямал е по-добър залог специално в този мач. От седемте гола, които той е отбелязал за испанския национален отбор, три са срещу Франция. Той не е вкарвал толкова често срещу никой друг отбор. Шансът за попадение на Ямал се оценява на 30%.

Ето съставите.

Франция: Менян, Дин, Упамекано, Кунде, Салиба, Чуамени, Рабио, Дембеле, Мбапе, Олисе, Баркола.

Испания: Симон, Поро, Лапорт, Кубарси, Кукурея, Руис, Баена, Родри, Олмо, Ямал, Оярсабал.